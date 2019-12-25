С 13 по 15 августа возбудили четыре уголовных дела.

В Петербурге участились нападения на представителей власти. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета России.

Только с 13 по 15 августа возбудили четыре уголовных дела по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Преступления были совершены в Кировском, Невском и Пушкинском районах города. Как заявили в СК, все злоумышленники предстанут перед судом.

ГСУ СК России по Петербургу предостерегает о недопустимости применения насилия в отношении представителей власти, а также напоминает об уголовной ответственности за совершение указанных деяний. пресс-служба СК РФ по Петербургу

Ранее в Славянке засняли драку между сотрудником ДПС и нарушителем.

Фото: Piter.tv