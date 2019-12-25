В Петербурге участились нападения на представителей власти. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета России.
Только с 13 по 15 августа возбудили четыре уголовных дела по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Преступления были совершены в Кировском, Невском и Пушкинском районах города. Как заявили в СК, все злоумышленники предстанут перед судом.
ГСУ СК России по Петербургу предостерегает о недопустимости применения насилия в отношении представителей власти, а также напоминает об уголовной ответственности за совершение указанных деяний.
пресс-служба СК РФ по Петербургу
Ранее в Славянке засняли драку между сотрудником ДПС и нарушителем.
Фото: Piter.tv
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