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В Петербурге уборку перехватывающих парковок специалисты контролируют дистанционно
Сегодня, 22:00
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В Петербурге уборку перехватывающих парковок специалисты контролируют дистанционно

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Снег в зоне платной стоянки должны вывозить в течение 48 часов.

Работники Городского центра управления парковками контролируют уборку перехватывающих парковок города от снега и наледи дистанционно. Об этом сообщили в комитете по транспорту 30 ноября.

Специалисты для этих целей используют информационную систему Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) "Объекты городской среды Санкт-Петербурга". Аналогичная работа ведется сотрудниками ГУП "Петербургский метрополитен" в отношении территорий возле станций метро.

Кроме того, Городской центр управления парковками взаимодействует с коммунальными службами по данному вопросу. Соответствующий регламент в 2022 году утвердили между транспортным блоком и комитетом по благоустройству. Снег в зоне платной стоянки должны вывозить в течение 48 часов. 

Центр управления парковками Петербурга формирует список мест на платной парковке, куда можно временно складировать снег до его вывоза в снегоприемные пункты, и передает его комитету по благоустройству. Эти места предусмотрены на всех улицах зоны Единого городского парковочного пространства, обустроенной в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском районах и на Васильевском острове. В перечень не включены места для людей с инвалидностью. 

Ранее мы рассказывали о том, что комитет по благоустройству Петербурга показал, как в городе круглосуточно борются со снегом.

Фото: комитет по транспорту Петербурга 

Теги: городской комитет по транспорту, платная парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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