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Преступник помог найти себя через фото в социальных сетях
Сегодня, 13:18
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Преступник помог найти себя через фото в социальных сетях

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К уголовному делу вернулись спустя 10 лет.

Петербургские следователи нашли убийцу женщины через фотографии в социальных сетях. Об этом "ТАСС" сообщил заместитель председателя Следственного комитета генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

Убийство произошло 11 лет назад в Красносельском районе. Во время предварительного расследования следователи получили изображение предполагаемого преступника. Иных зацепок не было, поэтому следствие приостановили. Благодаря современным технологиям удалось сравнить фото с теми, что были опубликованы в социальных сетях. 

Такую же практику применили и к другим делам. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что историк Олег Соколов написал в тюрьме книгу об убийстве Анастасии Ещенко. 

Фото: Pexels 

Теги: следствие, социальные сети, убийство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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