Дворники уберут и помоют 16 200 петербургских дворов

В пятницу, 5 апреля, на проспекте Римского-Корсакова, 79, сотрудники управляющей организации помыли фасад и внутридворовую территорию.

В Петербурге с начала апреля начался весенний месячник по уборке и благоустройству многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета Петербурга.

В пятницу, 5 апреля, на проспекте Римского-Корсакова, 79, сотрудники управляющей организации помыли фасад и внутридворовую территорию. Также работники разрыхлили землю около кустов, покрасили ограждения и восстановили водосточные трубы и потрескавшуюся штукатурку.

Убирать дворы будут целый апрель. Для этого привлекут 7 тысяч дворников и 542 единицы техники и спецтранспорта. В планах управляющих компаний полностью вымыть не меньше 300 лицевых фасадов и более 7 тысяч фасадов на уровне первого этажа. Также будет убрано и вымыто 16 294 дворов, отремонтировано и покрашено более 4 тысяч входных дверей и около 2 тысяч скамеек.

Помимо этого, в петербургских дворах появится на 350 деревьев и кустарников больше.

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Фото: Piter.TV