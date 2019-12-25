В Петербурге у таможенного брокера устроили обыски

ФСБ изучает документацию в транспортно-логистическом холдинге "Аривист", что работает с 1992 года.

Вечером во вторник, 4 августа, стало известно, что в бизнес-центре "Балтика", в транспортно-логистическом холдинге "Аривист", начались обыски.

Таможенный брокер работает в Петербурге с 1992 года. Службы экономической безопасности ФСБ подозревают компанию в "организации преступного сообщества", "незаконной банковской деятельности", "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Предполгается, что злоумышленники с 2016 по 2019 год получили 422 миллиона рублей от нелегальной банковской деятельности. Помимо прочего, компанию подозревают в переводе денег на оффшорные счета.

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