Легковое такси снесло кузов "ГАЗели" на улице Смолячкова

Днем 4 августа такси "Ситимобил" снесло кузов грузовой "ГАЗели" на перекрестке улицы Смолячкова и Зеленкова переулка. Об инциденте рассказали очевидцы в соцсетях.
По словам невольных наблюдателей, "ГАЗель" начала разворачиваться и неаккуратно "высунула" заднюю часть на дорогу. Именно в этот момент в торчащую часть машины влетело такси. О состоянии водителей информации не появлялось, некоторые автомобилисты пожаловались в соцсетях, что со двора, где произошло столкновение, не получается выехать уже больше трех часов.
Там у газели кузов обычные листы железные, скреплённые по углам, железными уголками..Газель вообще на ходу гниет..
заметили пользователи сети
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Фото: Илья Ярко, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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