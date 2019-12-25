Легковое такси снесло кузов "ГАЗели" на улице Смолячкова

Фургон неудачно развернулся, "высунув" заднюю часть на дорогу.

Днем 4 августа такси "Ситимобил" снесло кузов грузовой "ГАЗели" на перекрестке улицы Смолячкова и Зеленкова переулка. Об инциденте рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам невольных наблюдателей, "ГАЗель" начала разворачиваться и неаккуратно "высунула" заднюю часть на дорогу. Именно в этот момент в торчащую часть машины влетело такси. О состоянии водителей информации не появлялось, некоторые автомобилисты пожаловались в соцсетях, что со двора, где произошло столкновение, не получается выехать уже больше трех часов.

Там у газели кузов обычные листы железные, скреплённые по углам, железными уголками..Газель вообще на ходу гниет.. заметили пользователи сети

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Фото: Илья Ярко, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"