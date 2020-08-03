Видео: две легковушки столкнулись в Петроградском районе на пустом перекрестке

Утром 3-го августа в Петроградском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Piter.TV получил видео с камер видеонаблюдения.
Инцидент случился на пересечении Казарменного переулка и улицы Чапаева. Как видно на кадрах, белая иномарка попыталась повернуть налево, когда в нее врезалась другая машина. В результате ДТП авто заняли трамвайные пути. Машины значительно помялись, но о пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Шкода" перевернулась на Софийской площади.
Видео: Piter.TV
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