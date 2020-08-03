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Видео: две легковушки столкнулись в Петроградском районе на пустом перекрестке

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Сведений о пострадавших не поступало.

Утром 3-го августа в Петроградском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Piter.TV получил видео с камер видеонаблюдения. 

Инцидент случился на пересечении Казарменного переулка и улицы Чапаева. Как видно на кадрах, белая иномарка попыталась повернуть налево, когда в нее врезалась другая машина. В результате ДТП авто заняли трамвайные пути. Машины значительно помялись, но о пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Шкода" перевернулась на Софийской площади.

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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