Видео: две легковушки столкнулись в Петроградском районе на пустом перекрестке

Сведений о пострадавших не поступало.

Утром 3-го августа в Петроградском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Piter.TV получил видео с камер видеонаблюдения.

Инцидент случился на пересечении Казарменного переулка и улицы Чапаева. Как видно на кадрах, белая иномарка попыталась повернуть налево, когда в нее врезалась другая машина. В результате ДТП авто заняли трамвайные пути. Машины значительно помялись, но о пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Шкода" перевернулась на Софийской площади.

Видео: Piter.TV