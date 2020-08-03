"Шкода" перевернулась на Софийской площади

На кадрах видно, что иномарка дымится.

Легковушка перевернулась после ДТП на Софийской улице. Автомобиль пытался избежать аварии с другим авто и врезался в дорожные знаки. Об инциденте утром 3-го августа сообщили очевидцы.

Как рассказали свидетели, столкновение могло произойти, когда минифургон выехал с автозаправки. Водитель "Шкоды" среагировал на появление машины, резко повернул влево, после чего влетел в дорожные знаки, а затем - на встречную полосу и перевернулся.

Водитель остался жив. Минифургон не пострадал и скрылся с места.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КАД легковушка врезалась в отбойник.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK