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На КАД легковушка врезалась в отбойник

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На месте аварии работают сотрудники ДПС и скорой помощи.

Утром 3 августа на КАД произошла серьезная авария. По словам очевидцев, на съезде с Пискаревского проспекта легковушка врезалась в отбойник. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что удар пришелся на переднюю часть автомобиля. В результате машина потеряла бампер и "показала" всем свои внутренности. По проезжей части рассыпаны детали от иномарки.

На месте аварии работают сотрудники ДПС и скорой помощи. Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Ранее мы писали, что мужчина попал под колеса Opel на Шлиссельбургском проспекте.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, кад, отбойник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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