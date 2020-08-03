На КАД легковушка врезалась в отбойник

На месте аварии работают сотрудники ДПС и скорой помощи.

Утром 3 августа на КАД произошла серьезная авария. По словам очевидцев, на съезде с Пискаревского проспекта легковушка врезалась в отбойник. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что удар пришелся на переднюю часть автомобиля. В результате машина потеряла бампер и "показала" всем свои внутренности. По проезжей части рассыпаны детали от иномарки.

На месте аварии работают сотрудники ДПС и скорой помощи. Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Ранее мы писали, что мужчина попал под колеса Opel на Шлиссельбургском проспекте.

Видео: Piter.TV