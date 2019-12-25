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Мужчина попал под колеса Opel на Шлиссельбургском проспекте
Сегодня, 7:07
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Alena_Zinovieva

Мужчина попал под колеса Opel на Шлиссельбургском проспекте

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Пострадавший переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Вечером 2 августа в Невском районе Петербурга случилось ДТП, в результате которого пострадал мужчина 52 лет. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Авария произошла около 22:00 возле дома №49 на Шлиссельбургском проспекте. Женщина за рулем Opel Astra сбила мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате пешеход получил тяжелые травмы.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства.

Ранее мы писали, что в ДТП на Мурманском шоссе пострадал один человек.

Фото: Piter.TV

Теги: opel astra, авария, наезд на пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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