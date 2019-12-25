Мужчина попал под колеса Opel на Шлиссельбургском проспекте

Пострадавший переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Вечером 2 августа в Невском районе Петербурга случилось ДТП, в результате которого пострадал мужчина 52 лет. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Авария произошла около 22:00 возле дома №49 на Шлиссельбургском проспекте. Женщина за рулем Opel Astra сбила мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате пешеход получил тяжелые травмы.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства.

Ранее мы писали, что в ДТП на Мурманском шоссе пострадал один человек.

Фото: Piter.TV