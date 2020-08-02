В ДТП на Мурманском шоссе пострадал один человек

"Огненная" авария произошла в районе поселка Синявино в Ленинградской области.

В воскресенье, 2 августа, стало известно об аварии на автотрассе "Кола" в направлении на Петрозаводск. Как стало известно Piter.tv, с фурой столкнулись два легковых автомобиля "Рено" и SsangYong, после аварии некоторые автомобили загорелись.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадала женщина, ее состояние оценивают врачи скорой помощи, прибывшей на место происшествия. Обстоятельства происшествия уточняются. К месту аварии следуют сотрудники МЧС.

Piter.tv получил видео с места происшествия. На нем видно, как на 45-м километре шоссе, после поста ДПС, на пешеходном переходе рядом с поворотом на массив Белявский мох стоит неповрежденный SsangYong, а после перекрёстка -– фура на обочине и рядом с ней – полыхающий "Логан".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге девушка на каршеринге сбила пешехода и врезалась в авто. Дорожная полиция проводит проверку по факту аварии и устанавливает обстоятельства случившегося.

Видео: Piter.tv