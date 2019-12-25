Дорожная полиция проводит проверку по факту аварии, устанавливает обстоятельства.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в Петербурге девушка на каршеринге сбила пешехода и врезалась в авто. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел у дома №47 по Выборгской набережной. Каршеринг Nissan Qashqai под управлением 24-летней девушки наехал на женщину 42-х лет. После автомобиль столкнулся с Mitsubishi. Все участники аварии находятся в состоянии средней тяжести.

Дорожная полиция проводит проверку по факту аварии.

Ранее мы сообщали о том, что в Красногвардейском районе иномарка столкнулась с грузовиком коммунальщиков.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк