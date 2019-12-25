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В Петербурге у станции Царское Село электричка сбила женщину
Сегодня, 13:22
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nadezhda_sib

В Петербурге у станции Царское Село электричка сбила женщину

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По предварительным данным, женщина не обращала внимание на сигнал машиниста.

Электричка сбила женщину под Царским Селом. Об этом днем 14 мая сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Мама видела. Говорит электричка ей гудела,а она как шла ровным шагом,так и шла.

написала пользователь.

По информации "Фонтанки.ру", электричка ехала из Павловска в Петербург. На месте работают транспортные полицейские.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Колпино "заглох" поезд "Сапсан" из Москвы. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: царское село, электричка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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