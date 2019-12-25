В Колпино "заглох" поезд "Сапсан" из Москвы

Причиной тому стала техническая неисправность.

Скоростной поезд "Сапсан" временно остановился на станции "Колпино". Путешествие из Москвы в Петербург прервалось из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Представители компании попросили прощения у пассажиров и встречающих их людей. Оперативную информацию об изменениях в расписании движения поездов можно получить по телефону Единого информационного центра ОАО "РЖД" и на сайте организации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из Москвы в Петербург впервые прибыл двухэтажный поезд "Таврия". Состав был запущен в честь открытия туристского сезона.

Фото: Piter.tv