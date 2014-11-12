В следующий раз поезд отправиться в столицу 3 мая.

Из Москвы в Петербург впервые прибыл двухэтажный поезд "Таврия". Об этом стало известно в субботу, 1 мая. Состав был запущен в честь открытия туристского сезона. Событие стало частью информационной кампании "Два города – миллион впечатлений", направленной на продвижение туристских продуктов Петербурга и Москвы.

Новый поезд отправится из Москвы 8 мая в 2:30, а прибудет в Северную столицу в 12:40. Из Петербурга поезд поедет 3 и 10 мая в 1:45, в Москву он прибудет в 11:47, сообщили в комитете по туризму.

Ранее мы сообщали о том, что в Северной столице стартует социальная акция "Гостеприимный Петербург", в рамках которой жители и гости города смогут получить более 11 тысяч бесплатных билетов на различные мероприятия.

Видео: Комитет по туризму Петербурга / ВКонтакте