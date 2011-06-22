В Петербурге у поставщиков еды в школу №26 обнаружили норовирус

Инфекцию выявили у четырех работников из семи. Все заболевшие сотрудники готовили еду для школьников.

Во время проверки комбината социального питания "Волна" была обнаружен норовирус. Об этом 28 апреля сообщает "Фонтанка".

Инфекцию выявили у четырех работников из семи. Все заболевшие сотрудники готовили еду для школьников. Добавим, что комбинат "Волна" принадлежит городской администрации и обслуживает Невский район. Напомним, что днем ранее у тридцати учеников была выявлена кишечная инфекция.

Норовирус это один из разновидностей энтеровирусов и приводит к возникновению желудочно-кишечной инфекции в форме острого гастроэнтерита.

Ранее мы писали, что школьницы пожарили фарш на моющем средстве в Калининском районе. Блюдо, приготовленное на моющем средстве, успели попробовать.

Фото: Piter.tv