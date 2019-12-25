Ученики младших классов массово отравились в школе Невского района Петербурга

Накануне вечером дети почувствовали недомогание, а трое из них позже оказались в больнице.

В среду, 27 апреля, стало известно, что семеро учеников школы №26 в Невском районе Петербурга отравились. У школьников выявили кишечную инфекцию, трое из них в больнице, сообщает "Фонтанка".

По предварительным данным, пострадали в основном младшеклассники. Шесть детей из трех разных классов слегли с рвотой и повышенной температурой. Седьмой заболевший учится в девятом классе.

Накануне вечером дети почувствовали недомогание, а трое из них позже оказались в больнице. Роспотребнадзор после этого наведался в школу на товарищеском проспекте с проверкой. Инспекторы проверяют меню, детей и учителей. Сообщается, что младшеклассники питаются обедами в столовой.

За питание в 26-й школе отвечает принадлежащий городу комбинат социального питания "Волна". Он работает на рынке более 15 лет, обслуживает Невский район.

В Роспотребнадзоре подтвердили регистрацию семи случаев острой кишечной инфекции среди учеников. По данным управления, на стационарном лечении остаются двое.

Ранее мы писали, что в Ленобласти повысили стоимость бесплатного школьного обеда.

Фото: Piter.tv

