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В Петербурге у последователя ЗОЖ изъяли полтора килограмма марихуаны
Сегодня, 10:16
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nadezhda_sib

В Петербурге у последователя ЗОЖ изъяли полтора килограмма марихуаны

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Мужчина проживает на Советском проспекте.

За сбыт наркотиков правоохранители задержали петербуржца, который вел здоровый образ жизни. Из съемной квартире мужчина сделал нарколабораторию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Подозреваемого задержали 2 июня 2020 года у одного из домов по Советскому проспекту в автомобиле. По версии полиции, безработный мужчина сбывал наркотическое средство "марихуана", передавая товар "из рук в руки". В ходе досмотра у петербуржца обнаружили и изъяли 39 свертков с, предположительно, запрещенным веществом общей массой около килограмма. 

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный оборот наркотических средств".

В ходе расследования полицейские установили, что задержанный хранил и расфасовывал наркотик в съемной квартире на Советском проспекте, 34. Там же было найдено еще 0,5 кг предполагаемого наркотика. Изъятое направили на экспертизу. 

Расследование продолжается. 

Ранее в Петербурге поймали закладчика с крупной партией наркотиков. Он нашел "работу" по объявлению. 

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: задержание, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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