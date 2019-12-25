В Петербурге у последователя ЗОЖ изъяли полтора килограмма марихуаны

Мужчина проживает на Советском проспекте.

За сбыт наркотиков правоохранители задержали петербуржца, который вел здоровый образ жизни. Из съемной квартире мужчина сделал нарколабораторию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Подозреваемого задержали 2 июня 2020 года у одного из домов по Советскому проспекту в автомобиле. По версии полиции, безработный мужчина сбывал наркотическое средство "марихуана", передавая товар "из рук в руки". В ходе досмотра у петербуржца обнаружили и изъяли 39 свертков с, предположительно, запрещенным веществом общей массой около килограмма.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный оборот наркотических средств".

В ходе расследования полицейские установили, что задержанный хранил и расфасовывал наркотик в съемной квартире на Советском проспекте, 34. Там же было найдено еще 0,5 кг предполагаемого наркотика. Изъятое направили на экспертизу.

Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге поймали закладчика с крупной партией наркотиков. Он нашел "работу" по объявлению.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области