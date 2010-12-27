Пенсионерка отдала мошенникам 166 тысяч рублей

Ей рассказали о выгодных перерасчетах в накоплениях.

В четверг, 11 июля во Фрунзенском районе 76-летняя женщина отдала мошенникам 166 тыс. рублей. Ей рассказали, что так она получит вдвое больше денег. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерке позвонили домой вечером и наврали о перерасчетах в накоплениях. Для получения 320 тысяч рублей женщине предложили оплатить 150 тыс. и 16 тыс. рублей государственной пошлины. За деньгами приехал курьер и быстро скрылся.

Женщина обратилась в полицию Фрунзенского района. На данный момент сотрудники проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не первый случай обмана пенсионеров за месяц. Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербургские мошенники "выписали" таблетки на 460 тысяч рублей. Пожилой женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником института Алмазова, в котором пенсионерка недавно проходила обследование. Ей сообщили о предстоящей операции на головном мозге, перед которой нужно пройти курс таблеток за 460 тысяч рублей. После согласия курьер приехал быстро, забрал требуемую сумму и также скрылся.

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