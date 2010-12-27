Петербургские мошенники выписали пенсионерке таблетки на 460 тысяч рублей

Пожилой женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником института Алмазова.

В понедельник, 2 июля 75-летняя жительница Петербурга стала жертвой мошенников. Пенсионерка заплатила за таблетки 460 тысяч рублей, сообщил "Регион online" с ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу.

Пожилой женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником института Алмазова, в котором пенсионерка недавно проходила обследование. Ей сообщили о предстоящей операции на головном мозге, перед которой нужно пройти курс таблеток за 460 тысяч рублей. После согласия курьер приехал быстро, забрал требуемую сумму и скрылся.

На данный момент заведено уголовное дело и проводится расследование.

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Фото: Pixabay