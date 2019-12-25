В Петербурге у пенсионерки из Подмосковья угнали "Кадиллак" за 4,2 миллиона рублей

Преступников разыскивает полиция.

В ночь на пятницу, 24 июля, в отделение полиции Приморского района поступило сообщение от мужчины, которой сообщил об угоне "Кадиллак Эскалейд" фиолетового цвета. Иномарка принадлежит матери заявителя, приехавшей из Московской области. Об этом стало известно Piter.TV.

Согласно показаниям, цена автомобиля – 4,2 миллиона рублей. Пенсионерка припарковалась во дворе на Парашютной улице, но в скором времени до иномарки добрались злоумышленники.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства угона, ищут пропажу и виновников.

Ранее мы рассказали о том, что охранник угнал автомобиль со стоянки в Приморском районе.

Фото: Piter.TV