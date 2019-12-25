Охранник угнал автомобиль со стоянки в Приморском районе

Начальник охраны коммерческой фирмы заметил пропажу и обратился в полицию.

Мужчина угнал автомобиль с территории, которую он должен был охранять. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Утром 15-го июля сотрудники дорожной полиции по Приморскому района остановили автомобиль "Датсун". Им управлял 31-летний мужчина, работающий охранником в коммерческой организации. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, поэтому авто поместили на спец.стоянку. Также в автомобиле находился еще один пассажир.

В этот же день в полицию поступило заявление от начальника охраны коммерческой фирмы, в которой работает водитель "Датсуна". Оказалось, что в период с 14 по 15 июля автомобиль угнали с охраняемой территории.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Угон". Мужчин, которые находились в авто, задержали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что угонщик авто врезался в дом на набережной реки Фонтанки.

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