В отношении врезавшегося в дом на набережной Фонтанки угонщика возбудили уголовное дело

В отношении злоумышленника, который пытался скрыться от полиции и врезался в дом на набережной реки Фонтанки, возбудили уголовное дело. Мужчина угнал машину.
Инцидент произошел 25 июня в 2:30 у дома №147 по набережной реки Фонтанки. В результате погони был задержан 24-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Было установлено, что несколькими часами ранее он угнал "Хундай Солярис", который стоял у дома №4 по улице Кан.
Уголовное дело возбудили по статье "Угон", подозреваемый задержан.
Ранее смертельное ДТП с мотоциклистом на Фонтанке попало на видео.
Видео: Piter.TV
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