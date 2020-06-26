В отношении врезавшегося в дом на набережной Фонтанки угонщика возбудили уголовное дело

Побег от полиции закончился выездом на одностороннее встречное движение и столкновением с жилым домом.

В отношении злоумышленника, который пытался скрыться от полиции и врезался в дом на набережной реки Фонтанки, возбудили уголовное дело. Мужчина угнал машину.

Инцидент произошел 25 июня в 2:30 у дома №147 по набережной реки Фонтанки. В результате погони был задержан 24-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Было установлено, что несколькими часами ранее он угнал "Хундай Солярис", который стоял у дома №4 по улице Кан.

Уголовное дело возбудили по статье "Угон", подозреваемый задержан.

Ранее смертельное ДТП с мотоциклистом на Фонтанке попало на видео.

Видео: Piter.TV