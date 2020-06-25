Видео: побег от полицейских на набережной реки Фонтанки закончился для водителя "встречей" с жилым домом

Утром поврежденное авто вывозил эвакуатор.

Водителю легкового автомобиля пытался скрыться от полиции, но врезался в жилой дом. Инцидент на набережной реки Фонтанки попал на видео.

Во время ночной погони авто повернуло на встречное одностороннее движение, столкнулось с бордюром, после чего влетело в дом. По всей видимости, после этого полицейские смогли задержать человека за рулем.

Подробности произошедшего не раскрываются.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с мужчиной, который бросался под колеса машин. Дебошира увели с проезжей части.

Видео: Piter.TV