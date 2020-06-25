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Видео: побег от полицейских на набережной реки Фонтанки закончился для водителя "встречей" с жилым домом

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Утром поврежденное авто вывозил эвакуатор.

Водителю легкового автомобиля пытался скрыться от полиции, но врезался в жилой дом. Инцидент на набережной реки Фонтанки попал на видео.

Во время ночной погони авто повернуло на встречное одностороннее движение, столкнулось с бордюром, после чего влетело в дом. По всей видимости, после этого полицейские смогли задержать человека за рулем.

Подробности произошедшего не раскрываются. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео с мужчиной, который бросался под колеса машин. Дебошира увели с проезжей части. 

Видео: Piter.TV

Теги: погоня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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