Видео: побег от полицейских на набережной реки Фонтанки закончился для водителя "встречей" с жилым домом

Водителю легкового автомобиля пытался скрыться от полиции, но врезался в жилой дом. Инцидент на набережной реки Фонтанки попал на видео.
Во время ночной погони авто повернуло на встречное одностороннее движение, столкнулось с бордюром, после чего влетело в дом. По всей видимости, после этого полицейские смогли задержать человека за рулем.
Подробности произошедшего не раскрываются.
Ранее Piter.TV опубликовал видео с мужчиной, который бросался под колеса машин. Дебошира увели с проезжей части.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все