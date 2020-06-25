На Московском неадекватный мужчина кидался под колеса и что-то кричал

Незнакомец разбил лобовое стекло в автобусе и ударил водителя.

Утром 25 июня возле дома №1/2 на Московском проспекте заметили неадекватного мужчину. Он бегал по проезжей части, махал руками и что-то неразборчиво кричал. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, незнакомец бегал по проезжей части около семи часов утра. Вероятнее всего, он находился под воздействием алкоголя или психотропных веществ. Двое прохожих пытались успокоить дебошира, однако им это не удалось сделать. Свидетели происшествия рассказали, что мужчина также разбил лобовое стекло в автобусе и ударил водителя.

Позже на место ЧП приехали полицейские. Они провели беседу со свидетелями и забрали хулигана в отдел для дальнейших разбирательств.

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