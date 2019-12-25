Полицейские изъяли у мужчины полкило марихуаны на Энгельса

Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.

В минувшее воскресенье, 24 мая, на проспекте Энгельса задержали 24-летнего петербуржца. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, у мужчины при досмотре нашли и изъяли обмотанный скотчем серый пакет с двумя свертками наркотиков внутри.

Экспертиза позволила установить, что в одном из свертков находится чуть больше полкилограмма марихуаны, второй пакет пока исследуют. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, злоумышленника поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что сотрудника ФСИН подозревают в распространении наркотиков в колонии в Петербурга.

Фото: Piter.TV