Сотрудника ФСИН подозревают в распространении наркотиков в колонии в Петербурга

Также полицейские задержали предполагаемого соучастника.

В пятницу, 22 мая, полиция Петербурга задержала сотрудника ФСИН, которого подозревают в распространении наркотиков среди заключенных. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Предполагается, что мужчина вместе с преступной группой действовал в исполнительной колонии на улице Латышских Стрелков. В ходе обыска у него обнаружили сверток с наркотиками, спрятанный в зарядку мобильного телефона.

Также был задержан предполагаемый соучастник, который является безработным.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что петербуржца осудили на три года за конопляный огород дома.

Фото: Pixabay