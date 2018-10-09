У менеджера строительной фирмы угнали Лексус за 7,4 млн

Машину увезли со стоянки ТРК "Сити Молл" на проспекте Испытателей.

У менеджера петербургской строительной фирмы украли иномарку за 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Белый "Лексус" увезли со стоянки ТРК "Сити Молл" на проспекте Испытателей. Предположительно, его угнали 12 февраля около 10 часов вечера. В полицию по этому поводу обратился 29-летний владелец иномарки – менеджер одной из строительных компаний города на Неве.

Стоимость машины составляет 7 миллионов 400 000 рублей. Автомобиль оснащен тремя уровнями сигнализации. Он также застрахован. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV