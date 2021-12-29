Водитель украл у работодателя "Кию К-5" в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне утром в службу спасения обратился петербургский предприниматель и сообщил, что с 17 января от дома №5 лит. А по Екатерининскому проспекту трудоустроенный водителем в его компании мужчина угнал "Кию К-5". Об этом стало известно Pitert.tv.

Машина принадлежит лизинговой компании и была выпущена год назад. Ущерб составил 2 694 000 рублей. В скором времени лизинговая компания также напишет заявление в полицию. Известно, что автомобиль застрахован и имеет ОСАГО.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv