  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель украл у работодателя "Кию К-5" в Петербурге
Сегодня, 9:20
230
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Водитель украл у работодателя "Кию К-5" в Петербурге

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне утром в службу спасения обратился петербургский предприниматель и сообщил, что с 17 января от дома №5 лит. А по Екатерининскому проспекту трудоустроенный водителем в его компании мужчина угнал "Кию К-5". Об этом стало известно Pitert.tv.

Машина принадлежит лизинговой компании и была выпущена год назад. Ущерб составил 2 694 000 рублей. В скором времени лизинговая компания также напишет заявление в полицию. Известно, что автомобиль застрахован и имеет ОСАГО. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv

Теги: кража машины, петербург, угон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии