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В Петербурге у менеджера футбольного клуба угнали машину за 1,6 млн
Сегодня, 10:47
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге у менеджера футбольного клуба угнали машину за 1,6 млн

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Инцидент произошел в Московском районе.

В минувшую среду, 2 октября, в Петербурге у менеджера футбольного клуба угнали машину. Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел в Московском районе. Мужчина припарковал на Варшавской улице. Отметим, что без присмотра машина находилась всего 40 минут. Ущерб оценивают в 1,6 млн рублей. 

По данным СМИ, ранее потерпевший играл в "Зенит". Он выходил на поле вместе с Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным. 

Полиция разыскивает угнанный автомобиль.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали бабушку, которая снимала в эротических фильмах свою маленькую внучку.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, происшествия, угнали машину спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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