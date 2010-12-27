В Петербурге у менеджера футбольного клуба угнали машину за 1,6 млн

Инцидент произошел в Московском районе.

В минувшую среду, 2 октября, в Петербурге у менеджера футбольного клуба угнали машину. Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел в Московском районе. Мужчина припарковал на Варшавской улице. Отметим, что без присмотра машина находилась всего 40 минут. Ущерб оценивают в 1,6 млн рублей.

По данным СМИ, ранее потерпевший играл в "Зенит". Он выходил на поле вместе с Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным.

Полиция разыскивает угнанный автомобиль.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали бабушку, которая снимала в эротических фильмах свою маленькую внучку.

Фото:pixabay