В Курортном районе у маршрутки на ходу оторвалось колесо

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

Днем 21 января в поселке Песочный Курортного района Петербурга случилась непредвиденная ситуация с маршруткой №259. По словам очевидцев, на полном ходу у транспортного средства оторвалось заднее колесо. В сети появилось видео с места происшествия.

Отмечается, что скорость у микроавтобуса была небольшой, поэтому во время ЧП пассажиры не пострадали. На видео можно заметить, что транспортное средство осело на один бок, как раз с той стороны, где нет колеса. При этом внутри маршрутки можно увидеть людей, которые, по всей видимости, не захотели покидать теплый салон в морозные дни.

Ранее мы писали, что автобус въехал в трамвай "Чижик" на Индустриальном проспекте.

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