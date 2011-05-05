В Петербурге у консульства Узбекистана выстроилась огромная очередь из желающих проголосовать

В воскресенье, 24 октября, в Петербурге возле Генконсульства Узбекистана заметили столпотворение желающих проголосовать. В 18 часов по московскому времени в Узбекистане было завершено голосование по выборам президента.
Очевидцы в группе "Питер решает" поделилась фотографиями огромных очередей, которые образовались днем. В публикации автор уточнил, что у ведомства очень многолюдно.
Добавим, что к 11:00 часам выборы считались состоявшимися из-за высокой активности избирателей. Явка избирателей превысила 52% уже к обеду. Предварительные итоги в Узбекистане огласят 25 октября.
Ранее суд Петербурга не удовлетворил иски Галкиной об отмене итогов выборов.
Фото: Вконтакте / Питер решает
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