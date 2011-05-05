В Петербурге у консульства Узбекистана выстроилась огромная очередь из желающих проголосовать

Явка избирателей превысила 52% уже к обеду.

В воскресенье, 24 октября, в Петербурге возле Генконсульства Узбекистана заметили столпотворение желающих проголосовать. В 18 часов по московскому времени в Узбекистане было завершено голосование по выборам президента.

Очевидцы в группе "Питер решает" поделилась фотографиями огромных очередей, которые образовались днем. В публикации автор уточнил, что у ведомства очень многолюдно.

Добавим, что к 11:00 часам выборы считались состоявшимися из-за высокой активности избирателей. Явка избирателей превысила 52% уже к обеду. Предварительные итоги в Узбекистане огласят 25 октября.

Ранее суд Петербурга не удовлетворил иски Галкиной об отмене итогов выборов.

Фото: Вконтакте / Питер решает