Суд Петербурга не удовлетворил иски Галкиной об отмене итогов выборов

Галкина просила отменить решения 11 участковых комиссий.

Московский районный суд не удовлетворил иски кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии "Справедливая Россия" Ольги Галкиной к 11 участковым избирательным комиссиям: № 1325, 1328, 1337, 1348, 1349 и 1352, следом за ними идут УИКи № 1306, 1307, 1319, 1320, 1323. Информация появилась на сайте суда.

Заседание состоялось 12 октября. Галкина просила отменить решения участковых комиссий. Однако судья отказал в удовлетворении требований, поскольку истец опоздала с подачей исков.

Оспорить результаты выборов можно в течение 10 дней, как только они появились в системе ГАС "Выборы". За это время заявления уже должны были быть в суде. Срок подачи истек 29 сентября. Заявления Галкина подала по почте 29 сентября, однако они поступили в суд 4 октября.

Напомним, с 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы депутатов в Государственную думу и Законодательное собрание. О том, как проходило трехдневное голосование, читайте в материале Piter.TV.

Фото: Piter.tv