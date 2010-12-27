В Петербурге гражданка Италии лишилась украшений за 800 тысяч рублей

Неизвестные похитили косметичку, в которой находились украшения из золота.

Вечером 15 октября в полицию Адмиралтейского района обратилась 48-летняя гражданка Италии и заявила об ограблении. Потерпевшая рассказала, что лишилась дорогих украшений из золота. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Прилетевшая из Флоренции женщина не смогла вспомнить, где произошла пропажа. Она заявила, что в последний раз видела розовую косметичку с украшениями перед посадкой на рейс 14 октября. Исчезновение драгоценностей итальянка заметила только в петербургской гостинице "Англетер".

В косметичке потерпевшая хранила золотой браслет-часы, золотой комплект из браслета и кольца с бриллиантами и фигуркой в виде сердца, а также две подвески в виде розы и другого цветка, кольцо с желтым камнем и браслет с тремя желтыми камнями, две пары серег и кольцо с фиолетовым камнем. Общий ущерб иностранка оценила в 800 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге вор бросил украденный сейф, увидев его содержимое.

Фото: Piter.TV