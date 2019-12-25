В Петербурге у инкассатора угнали Mitsubishi за 1,2 млн рублей

Автомобиль находился без присмотра почти весь день 25 марта.

Вечером 24 марта в полицию Петербурга обратился мужчина 1977 года рождения, работающий водителем-инкассатором в банке, и заявил об угоне своего дорогого автомобиля марки Mitsubishi L200. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Машина была припаркована возле дома №2 на Шафировском проспекте. Ее угнали в период с 9:00 до 23:00 25 марта. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.

Автомобиль 2014 года выпуска застрахован по ОСАГО, оборудован штатной сигнализацией. По видеокамерам удалось установить, что в 15:07 машина проследовала от Ручьевской дороги к КАД, зона контроля 1, 2.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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