В Кингисеппе неизвестный угнал "Лексус" за 7 миллионов рублей

Камеры засекли машину на трассе А-180.

Ранним утром 12 марта в полицию обратился 56-летний замгендиректора инжиниринговой компании. Как стало известно Piter.TV, мужчина лишился дорогостоящего "Лексуса", который был припаркован у дома №20 по улице Жукова в Кингисеппе.

Черный автомобиль пропал в ночи, полиция установила, что после полуночи иномарка проезжала по трассе А-180 "Нарва" по направлению в Петербург. Хозяин машины оценил ущерб в 7 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мы рассказывали, как владелец "Рено" в Петербурге инсценировал угон своей иномарки для получения страховки.

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