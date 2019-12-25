Петербургская госслужащая лишилась автомобиля за 2,7 миллиона рублей

Машину угнали с парковки у дома, в котором живет женщина.

В воскресенье, 7 июня, в полицию обратилась 49-летняя директор филиала Академии Госслужбы иностранных языков. Женщина заявила о пропаже своей иномарки, рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Синяя "Мазда" исчезла с парковки у дома №13 по Новоизмайловскому проспекту, угон совершили, вероятнее всего, в период с вечера 5 июня до вечера 7 июня. Потерю автовладелица оценила в 2,7 миллиона рублей. Известно, что автомобиль застрахован и оборудован штатной сигнализацией и специальным маяком, однако до службы безопасности компании хозяйка иномарки дозвониться не смогла из-за выходного дня.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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