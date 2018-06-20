В Петербурге официально стартовал сезон уборки дорог

Во вторник уборка продолжилась на 214 участках.

С 16 апреля у дорожных предприятий Петербурга начался летний сезон. До сегодняшнего дня вымыли 1039 улиц. Об этом передает пресс-служба комитета по благоустройству.

Во вторник, 16 апреля, уборка продолжилась на 214 участках. Уже помыт Казачий мост, улицы Гагаринская, 8-я Советская и Пестеля, переулки Кузнечный, Азовский, Кирпичный и Джамбула. В Московском районе отчистили Люботинский и Витебский проспекты, а также улицу Алтайскую. Во Фрунзенском районе уборка прошла на Алмазном мосту, улице Салова, набережной Волковки и в Агатовом переулке. Когда в Петербурге остановятся ночные заморозки, работа пойдет еще быстрее.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы начали мыть улицы Северной столицы шампунем

Видео: Piter.TV