В Петербурге у актера "Улицы разбитых фонарей похитили ребенка

Как пояснил актер Георгий Поздняков, сейчас он с бывшей женой решает вопрос, с кем останутся общие дети.

Актер Георгий Поздняков, наиболее известный своими ролями в кинокартинах "Ментовские войны-8" и "Улицы разбитых фонарей-12", обратился в полицию с заявлением о похищении ребенка. Об этом сообщил "Пятый канал".

Мужчина рассказал, что несколько дней назад привез детей к бабушке (мать бывшей супруги), которая живет на Белградской улице в Петербурге. Во время прогулки мужчина, предположительно возлюбленный бывшей жены актера, забрал младшего ребенка, посадил в машину и увез в сторону Москвы. Предполагаемый похититель уже задержан.

Как пояснил актер Георгий Поздняков, сейчас он с бывшей женой решает вопрос, с кем останутся общие дети.

Ранее в Петербурге сообщили о "похищенном мальчике" в багажнике.

Фото: кадр из сериала "Купчино"