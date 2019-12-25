В Петербурге сообщили о "похищенном мальчике" в багажнике

Полицейские задержали автомобиль через час после сообщения.

В воскресенье утром, 14 июня, пожилая петербурженка сообщила в полицию о похищении ребенка у дома на Гражданском проспекте. По словам женщины, мальчика погрузили в багажник.

Источник в правоохранительных органах сообщил 47news, что после этого полицейские сразу же объявили план-перехват. Где-то через час, сотрудники задержали черный автомобиль Toyota. В этот момент выяснилось, что за рулем находился отец мальчика. Похищение ребенка не подтвердилось. Отец отметил, что открывать двери было неудобно, поэтому он посадил сына в машину через багажник .

Ранее мы писали, что пeтeрбуржeнка разыграла своё похищeниe, чтобы выманить деньги у сожителя.

Фото: Pixabay