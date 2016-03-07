Пeтeрбуржeнка разыграла своё похищeниe, чтобы выманить деньги у сожителя

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 1 июня у станции метро "Автово" к молодому мужчине и его возлюбленной в автомобиль "Лада Гранта" сели двое незнакомцев.
Когда они доехали вместе до поселка Тярлево, то у одного из домов по Фильтровскому шоссе пассажиры избили мужчину, после чего высадили его из собственной машины и уехали вместе с девушкой.
В этот же день сотрудники полиции в Пушкине у одного из домов по улице Московской увидели указанный автомобиль.
Оперативники задержали на улице Примакова двоих мужчин 24 и 22 лет, а на Оранжерейной улице была поймана "похищенная" девушка.
По предварительной версии полиции, возлюбленная потерпевшего познакомилась с двумя мужчинами и вместе с ними решила выманить деньги у своего сожителя, подстроив похищение.
Как оказалось, заговорщики требовали с мужчины деньги, но когда им это не удалось, пострадавший смог вырваться из автомобиля и уехать на такси.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что неизвестный угнал иномарку за миллион с Чарушинской улицы.
Фото: Pixabay
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