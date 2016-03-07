Пeтeрбуржeнка разыграла своё похищeниe, чтобы выманить деньги у сожителя

Полиция задержала злоумышленников.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 1 июня у станции метро "Автово" к молодому мужчине и его возлюбленной в автомобиль "Лада Гранта" сели двое незнакомцев.

Когда они доехали вместе до поселка Тярлево, то у одного из домов по Фильтровскому шоссе пассажиры избили мужчину, после чего высадили его из собственной машины и уехали вместе с девушкой.

В этот же день сотрудники полиции в Пушкине у одного из домов по улице Московской увидели указанный автомобиль.

Оперативники задержали на улице Примакова двоих мужчин 24 и 22 лет, а на Оранжерейной улице была поймана "похищенная" девушка.

По предварительной версии полиции, возлюбленная потерпевшего познакомилась с двумя мужчинами и вместе с ними решила выманить деньги у своего сожителя, подстроив похищение.

Как оказалось, заговорщики требовали с мужчины деньги, но когда им это не удалось, пострадавший смог вырваться из автомобиля и уехать на такси.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что неизвестный угнал иномарку за миллион с Чарушинской улицы.

Фото: Pixabay