  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожарные боролись с огнем в доходном доме Рыжовых на Невском проспекте
Сегодня, 10:26
174
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Пожарные боролись с огнем в доходном доме Рыжовых на Невском проспекте

0 0

Эвакуировали пятерых жителей дома.

Около 5:14 во вторник, 13 июля, на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в историческом здании XIX века – доходном доме Рыжовых на Невском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В трехкомнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади пяти "квадратов". Локализовать возгорание удалось в 5:42. Информации о пострадавших не поступало, однако для борьбы с огнем пришлось эвакуировать пять человек, в том числе одного ребенка. 

В комментариях в соцсетях уточняют, что горела автомобильная резина. 

Ранее мы писали, что в Тосно мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать им деньги.

Фото: Piter.tv

Теги: невский проспект, петербург, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии