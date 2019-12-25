Пожарные боролись с огнем в доходном доме Рыжовых на Невском проспекте

Эвакуировали пятерых жителей дома.

Около 5:14 во вторник, 13 июля, на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в историческом здании XIX века – доходном доме Рыжовых на Невском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В трехкомнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади пяти "квадратов". Локализовать возгорание удалось в 5:42. Информации о пострадавших не поступало, однако для борьбы с огнем пришлось эвакуировать пять человек, в том числе одного ребенка.

В комментариях в соцсетях уточняют, что горела автомобильная резина.

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Фото: Piter.tv