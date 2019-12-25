Преступники успели вынести монитор и системный блок видеонаблюдения.

В минувшие выходные, 22 марта, трое петербуржцев связали скотчем охранника и ограбили фирму. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, грабители проникли на территорию фирмы ООО "Равань" на Макулатурном проспекте. После воришки направились в бытовку к охраннику, где и связали его скотчем. Далее злоумышленники взломали неустановленным предметом замки дверей офисов. В это время 30-летний связанный петербуржец смог освободиться и вызвал полицию. Однако грабители уже успели вынести монитор и системный блок видеонаблюдения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что пожилая петербурженка напала с ножом на мужа и дочь.

Фото:pixabay