Пожилая петербурженка порезала ножом мужа и дочь

Вечером 22 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошел семейный конфликт, который закончился госпитализацией двух человек с ножевыми ранениями. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Инцидент произошел в квартире одного из домов на Белградской улице. После совместного распития спиртных напитков между пожилыми супругами и их дочерью возникла ссора. 74-летняя пенсионерка схватила нож и ударила им в голову своего 70-летнего мужа, а также нанесла множественные ранения в живот своей 54-летней дочери.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавших увезли в больницу. Подозреваемую в нападении на родственников задержали и доставили в территориальный отдел полиции.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина ударил брата ножом во время ссоры.
Фото: Piter.TV
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