Пожилая петербурженка порезала ножом мужа и дочь

Мужчина получил ранение в голову, а женщина – множественные удары в живот.

Вечером 22 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошел семейный конфликт, который закончился госпитализацией двух человек с ножевыми ранениями. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Белградской улице. После совместного распития спиртных напитков между пожилыми супругами и их дочерью возникла ссора. 74-летняя пенсионерка схватила нож и ударила им в голову своего 70-летнего мужа, а также нанесла множественные ранения в живот своей 54-летней дочери.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавших увезли в больницу. Подозреваемую в нападении на родственников задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина ударил брата ножом во время ссоры.

Фото: Piter.TV