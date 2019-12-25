В Ленобласти мужчина ударил брата ножом во время ссоры

Сначала он утверждал, что мужчина сам "упал" на нож.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 марта в полицию поступил звонок.

Сообщалось, что в дер. Дубовик в частном доме по ул. Центральной на нож упал мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция прибыла на место происшествия и задержала подозреваемого в преступлении. Им оказался брат пострадавшего, который во время ссоры ударил его ножом в живот.

Потерпевший в состоянии средней тяжести госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на Карпинского жена пырнула кухонным ножом своего мужа.

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