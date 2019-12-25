На Карпинского жена пырнула кухонным ножом своего мужа

Женщина выбежала на лестничную площадку вся в крови.

В четверг, 20 марта, в полицию Калининского района обратилась 60-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что, находясь у себя дома в одной из квартир на улице Карпинского, 36/7, она услышала звуки драки и крики в парадной. Выглянув на лестничную площадку, заявительница увидела соседку в крови. Об этом стало известно Piter.TV.

На место происшествия приехал наряд полиции. В квартире по соседству стражи порядка обнаружили 37-летнего мужчину с ножевым ранением шеи.

Как оказалось, супруги вместе распивали спиртные напитки, и в какой-то момент между ними завязалась ссора. Женщина схватила кухонный нож и ударила им своего благоверного.

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали колото-резаную рану боковой поверхности шеи.

Женщину задержали. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Позже было установлено, что пострадавший более десяти раз привлекался к уголовной ответственности по различным статьям.

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Фото: pixabay.com