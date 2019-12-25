Городской парламент принял в окончательном третьем чтении соответствующий законопроект.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что в Петербурге три сквера внесли в перечень ЗНОП. Соответствующий документ подготовила фракция "Единая Россия".

Соответствующий документ "О зеленых насаждениях общего пользования" уже приняли в окончательном третьем чтении. В перечень ЗНОП уже включили сквер "Инчхон", площадью 1,7 га.

Напомним, что законопроект предусматривает включение в резерв озеленения сразу две территории в Красногвардейском районе.

Ранее мы сообщали о том, что в среду температура воздуха и давление в Петербурге будут ниже нормы.

Фото:pixabay