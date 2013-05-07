В Петербурге три человека умерли после вакцинации от коронавируса

Каждый случай рассматривает иммунологическая комиссия.

После вакцинации от коронавируса в Петербурге умерли три человека, однако с прививкой это не связано. Об этом узнала "Фонтанка.ру" в комитете по здравоохранению.

Среди умерших — 80-летний мужчина, 49-летний учитель ОБЖ. Информация о третьем человеке пока не разглашается.

О смертельных случаях накануне упомянул председатель комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец. Он рассказал о том, что в городе есть случаи заболевания в тяжелой форме после первого компонента вакцины, тогда, когда иммунитет еще не сформировался. Это происходило тогда, когда петербуржцы делали прививку в инкубационный период. После введения второго компонента тяжелых случаев заболевания не было.

Фото: Piter.TV