В Петербурге третий полицейский стал фигурантом дела об избиении задержанного

Собранные материалы были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД России выявили, что один из сотрудников дежурной части Выборгского района Петербурга совершил противоправные действия.

Было установлено, что 11 апреля этот полицейский, находясь в отделе полиции, применил насилие и специальное средство к мужчине, доставленному за административное правонарушение, как сообщили в отделе собственной безопасности.

Собранные материалы были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Руководство ГУ МВД инициировало служебную проверку по данному факту. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законом.

Ранее мы сообщили о том, что смертельное ДТП произошло на петербургской дамбе.

Фото: Piter.TV