В Петербурге трехлетний ребенок погиб от рук собственной матери

В Приморском районе мать убила сына.

В Приморском районе Санкт-Петербурга женщина напала с ножом на своего маленького сына, после чего нанесла себе смертельные ранения. Оба погибли до приезда скорой, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в одной из квартир дома на Гаккелевской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Женщина нанесла множественные ножевые ранения своему трехлетнему ребенку, затем причинила себе аналогичные повреждения.

Свидетелем происшествия стала подруга, находившаяся в гостях у женщины. Она вызвала экстренные службы. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка на месте. Женщина также скончалась до приезда врачей.

По словам свидетельницы, поведение матери до трагедии не вызывало подозрений. Полиция проводит проверку и устанавливает мотивы произошедшего.

Фото: Piter.TV